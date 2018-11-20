Ещё
На Норильск обрушился снежный шторм
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Норильск обрушился снежный шторм 

ТК «Звезда» + ещё 14 2 часа назад
Фото: норильск.24.мвд.рф
Все городские службы города переведены на усиленный режим несения службы.
На севере Красноярского края объявлено штормовое предупреждение. В Норильске бушует метель, порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Видимость на дорогах нулевая.
Отменен ряд маршрутов городского транспорта. Временно перекрыта трасса, ведущая в аэропорт. Сама воздушная гавань закрыта. Самолет рейсом Москва-Норильск вынужденно приземлился в Нижневартовске. В усиленный режим приведены все городские экстренные службы. На трассах работают передвижные пункты обогрева. А для учащихся школ объявлен внеплановый выходной.
ТК «Звезда»: последние новости
Синоптики пообещали москвичам новогодние морозы МЧС объявило экстренное предупреждение в Крыму Пиноккио наоборот: ученые рассказали, что выдает вруна
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия купит у Украины двигатель за миллиарды827
В Москве произошла массовая драка185
Разин спас Осина от кремации70
Рабинович спровоцировал раскол украинской оппозиции57
Супруги устали жить на пенсию и решили умереть764
Видео
03:16
Мертвую пенсионерку позвали за пособием на похороны
Общество
01:41
Рабинович спровоцировал раскол украинской оппозиции
В мире Украина
01:11
Названо наказание ЕС для Донбасса
В мире
00:38
России передали «ясное послание» по Азовскому морю
В мире
00:54
Лолиту увезли с концерта в больницу
Шоу-бизнес
03:56
Учительница физкультуры на уроке била школьников скакалкой
Происшествия
00:25
Замерзший пруд под Рязанью приобрел цвет борща
Экология Общество
01:29
Новый глава ДНР вступил в должность
В мире
04:14
Удлиненный «Искандер» попал на видео
Армия Оружие
03:42
Пашинян заступился за свой «маленький народ»
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение