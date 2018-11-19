В Центральной России ожидаются мокрый снег и гололед

Мокрый снег и гололедица ожидаются в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшие три дня. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в областных гидрометцентрах.

"Осторожнее нужно быть автолюбителям в Орловской области. Из-за перепада температур — устойчивый минус ночью и около нуля днем — на дорогах возможна гололедица. Во вторник, 20 ноября, может выпасть небольшой снег", — сообщили ТАСС в орловском гидромедцентре и добавили, что похожая погода продержится до среды.

Дождь с мокрым снегом ожидаются в ближайшие сутки в Тверской области . Северо-восточный ветер в течение недели будет сменяться на западный и северо-западный. Его порывы могут достигать 12 метров в секунду. По ночам столбик термометра будет опускаться до минус 7 градусов, а днем сохранится плюсовая температура — до 2 градусов.

Гололедица также возможна в ближайшие трое суток в Ивановской, Калужской, Курской, Рязанской, Смоленской и Тамбовской областях. Так, по данным департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, на очистке трасс от снега и обработке их реагентами в этом сезоне будут задействованы 442 единицы техники, заготовлено более 240 тыс. кубометров противогололедной смеси.

В Воронежской и Липецкой областях во вторник ожидается безветренная погода, без осадков, температура воздуха ночью до минус 13 градусов, днем около 2 градусов мороза, однако к концу недели выпадет снег, и температурные перепады станут не такими резкими. В Тульской, Костромской, Ярославской областях синоптики прогнозируют мокрый снег. В Брянской области, в ночные часы может похолодать до минус 6 градусов. "Во вторник возможны небольшие осадки — снег, мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица", — отметили в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Реки Рязанской и Владимирской областей начали переходить к режиму зимней межени, на малых и средних реках местами образовался ледостав, но лед еще недостаточно прочный. В субботу спасателям уже пришлось спасать ребенка, провалившегося в прорубь в пруду в городе Кольчугино, его жизни сейчас ничего не угрожает.