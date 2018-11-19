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Москвичей предупредили о сильном ветре
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Москвичей предупредили о сильном ветре 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Синоптики предупредили жителей столицы о порывах ветра до 15 м/с в среду и четверг, 21 и 22 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Синоптики напомнили, что рабочая неделя в Москве началась с облачной погоды.
«Порывы северо-западного ветра [в среду и четверг] местами будут достигать 15 м/с», — говорится в сообщении Гидрометцентра.
Также отмечается, что в пятницу, 19 ноября, характер погоды «существенно не изменится».
Ранее специалисты центра погоды «Фобос» пообещали москвичам снег и морось всю неделю.
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