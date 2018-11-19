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В Москве появятся очаги туманов
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В Москве появятся очаги туманов 

Мослента + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
На протяжении рабочей недели в столичном регионе ожидается облачная погода с очагами туманов, сильных осадков и ветра не будет. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные специалистов центра погоды «Фобос».
«Практически всю рабочую неделю над столичным регионом в атмосфере будут господствовать достаточно влажные и относительно теплые воздушные массы. В такой ситуации погода будет преимущественно облачной с неустойчивыми прояснениями, местами будут возможны небольшие осадки, в ночные и утренние часы — очаги туманов и гололедица», — уточнили в центре.
По ночам температура воздуха составит минус 2-4 градуса (по области до минус 6), днем около 0, плюс 1.
Атмосферное давление останется повышенным. «Атмосферное давление практически в течение все недели будет немного выше нормальных значений. А каких-то экстремальных катаклизмов в виде штормовых ветров и сильных осадков мы не ожидаем», — заключили синоптики.
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