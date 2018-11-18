Выпавший в Москве снег растает через несколько дней

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев рассказал о судьбе снега, выпавшего в ночь на воскресенье. По словам синоптика, снег пролежит несколько дней.

При этом он подчеркнул, что устойчивый снежный покров образуется в конце текущего месяца. Уже в начале следующей недели арктический антициклон покинет Московский регион, и температура воздуха начнёт снижаться.

В понедельник, 19 ноября, столбики термометров в дневное время опустятся до минус пяти градусов. Такая температура продержится в столице в течение всей недели. Осадков при этом не ожидается.

В беседе с ТАСС Голубев также подчеркнул, что температура в конце ноября будет на 2 градуса ниже климатической нормы.