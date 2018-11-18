Выпавший в Москве снег растает через несколько дней 

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев рассказал о судьбе снега, выпавшего в ночь на воскресенье. По словам синоптика, снег пролежит несколько дней.
При этом он подчеркнул, что устойчивый снежный покров образуется в конце текущего месяца. Уже в начале следующей недели арктический антициклон покинет Московский регион, и температура воздуха начнёт снижаться.
В понедельник, 19 ноября, столбики термометров в дневное время опустятся до минус пяти градусов. Такая температура продержится в столице в течение всей недели. Осадков при этом не ожидается.
В беседе с ТАСС Голубев также подчеркнул, что температура в конце ноября будет на 2 градуса ниже климатической нормы.
Ранее News.ru писал о том, что дороги Москвы обработали противогололёдными реагентами. На уборку бригады коммунальщиков выехали сразу, как только начался снегопад. МЧС призывает водителей быть внимательными на дорогах.