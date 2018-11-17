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Москвичам пообещали мокрый снег
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Москвичам пообещали мокрый снег 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мокрый снег и до 2 градусов мороза ожидаются в Московском регионе в субботу, 17 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
"Небольшие осадки на севере области местами умеренные (снег, мокрый снег) … Местами гололедица", — отмечают синоптики.
Cогласно прогнозу, днем в Москве будет от нуля до 2 градусов тепла, ночью— от нуля до 2 градусов мороза.
В Подмосковье столбики термометров днем покажут от минус 2 до 3 градусов тепла, ночью — от минус 4 до 1 градуса тепла.
В ночные часы вероятность осадков в виде снега сохранится.
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