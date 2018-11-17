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Зимний шторм «Эйвери» вызвал хаос на северо-востоке США
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Зимний шторм «Эйвери» вызвал хаос на северо-востоке США 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Зимний шторм «Эйвери» уже охватил большую часть территории Соединенных Штатов. На скользких и заснеженных дорогах происходят многочисленные аварии, из-за чего образуются гигантские пробки. Об этом сообщил телеканал CBS в YouTube.
Первый снегопад, который обрушился на Нью-Йорк, в буквальном смысле парализовал многомиллионный город. Обычно в ноябре погода здесь не такая суровая, но сильные метели на северо-восток США принес шторм «Эйвери».
Отчаявшись выбраться из многокилометровых пробок, водители бросают свои автомобили прямо посреди скользких и заметенных дорог. Предприимчивые таксисты сразу же взвинтили цены в тех районах, где еще можно проехать.
Коммунальные службы не справляются со сложившейся ситуацией. Перебои также отмечаются с почтой и доставкой грузов.
В сугробах застревают даже мощные грузовики.
Авиакомпании отменили свыше 1900 рейсов, передает канал CNBS.
На северо-востоке США 380 тысяч домов остались без света.
Снегопад заставил встать дороги в штатах Нью-Йорк (включая и сам мегаполис), Нью-Джерси и Пенсильвания. Отмечается, что на некоторых трассах движение автомобилей замирало на семь часов.
Фотографиями и видеозаписями в соцсетях делятся и водители, и пешеходы.
«Эйвери» стал причиной смерти 11 человек, сообщает сайт Gismeteo.
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