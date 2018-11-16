Снегопады и морозы: Москва затрясется от холода

По-зимнему морозная погода сохранится в Москве до конца следующей недели. Дневная температура в столице упадет до -6°С. Кроме того, синоптики прогнозируют обильные снегопады, периодически с дождем. О том, к чему стоит готовиться москвичам — в прогнозе погоды «Газеты.Ru».

Сухая, облачная погода ждет москвичей в пятницу, 16 ноября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Температура приблизится к климатической норме и днем составит 0…+2°С. Ночью синоптики прогнозируют -5…-3°С. Ветер западный, 1-6 м/с. Атмосферное давление высокое, 768 мм рт. ст.

Центр организации дорожного движения Москвы призывает автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю и быть предельно внимательными на дорогах из-за снега. «Если вдруг кто-то еще не „переобулся“, на работу только на городском транспорте», — отметили в ЦОДД.

17 ноября, в субботу, к Москве приблизятся атмосферные фронты скандинавского циклона. Они принесут в город снег с дождем. Днем будет -1…+1°С, ночью -3…-1°С.

Ветер северо-западный, сильный, днем 7-12 м/с, ночью — 5-10 м/с.

Атмосферный фон немного опустится, но все равно останется существенно выше нормы: 754 мм рт. ст.

Воскресенье, 18 ноября, прогнозируется пасмурным и сырым. В столице выпадет мокрый снег, а также ожидаются слабые оттепели. Дневная температура воздуха составит 0…+2°С, ночная же опустится до -2…0°С. Днем ветер юго-восточный, 3-8 м/с, ночью переменный, 1-6 м/с. Атмосферное давление немного повысится — до 756 мм рт. ст.

Напоминаем, что в этот день можно бесплатно попасть во многие столичные музеи. Напоминаем, что в этот день можно бесплатно попасть во многие столичные музеи. В акции в том числе принимают участие Московский музей современного искусства, музей Михаила Булгакова и Сергея Есенина. Если вы еще ни разу не посещали их, обязательно сделайте это. Если уже бывали — сходите еще раз, экспозиция в них часто меняется.

С началом новой недели и отходом циклона осадки в Москве прекратятся, и погода улучшится. Однако поступающий с севера холодный воздух поспособствует небольшому понижению температуры. Днем 19 ноября, в понедельник, синоптики прогнозируют -2…0°С, ночью -5…-3°С. Ветер восточный, 1-6 м/с. Атмосферный фон 758 мм рт. ст.

Вечером, с 19:00 до 20:30 в парке «Зарядье» пройдет лекция театрального критика Григория Заславского, который поразмышляет о будущем театральной индустрии, расскажет, почему зрители отдают предпочтение классическому театру, нужны ли современному театру артисты, режиссеры и художники, а также о том, что угрожает этому виду искусства. Мероприятие пройдет в лектории павильона «Заповедное посольство» — вход свободный, по предварительной регистрации.

20 ноября, во вторник, погоду в столице будет определять антициклон. Осадков по-прежнему не ожидается, однако в облаках появятся прояснения.

Дневная температура окончательно уйдет в минус и составит -5…-3°С, ночью будет -7…-4°С.

Ветер переменный, 1-6 м/с. Атмосферное давление немного понизится — до 752 мм рт. ст.

Если вечером у вас образуется свободное окошко, посетите библиотеку-читальню имени Тургенева, где пройдет выставка гравюр скульптора Александра Костина. Экспозиция создана по мотивам стихотворений писателя и приурочена к 200-летию со дня его рождения. Вход свободный.

В среду, 21 ноября, характер погоды в Москве будет определять западный циклон. День пройдет без осадков и с температурой -5…-2°С, ближе к ночи столбики термометров опустятся до -7…-4°С. Ветер юго-западный, 1-6 м/с, атмосферный фон 759 мм рт. ст.

Вечером загляните в Музей Москвы, где проходит выставка «Сны Москвы». По словам ее создателей, музейные экспонаты станут актерами иммерсивного театра. Они окажутся в новых, нереальных обстоятельствах — как во сне, где возможно все. Любители всего загадочного точно останутся довольны.

22 ноября, в четверг, в столицу вернется снег. Он пройдет при дневной и ночной температуре -6…-1°С. Ветер при этом ожидается западный, северо-западный, 3-8 м/с.

Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

Конец ноября — самое время составить список подарков друзьям и родственникам на Новый год. Советуем не тянуть и начать закупать презенты. В противном случае вам неизбежно придется стоять в длинных очередях, когда «новогодний» вопрос будет стоять на повестке у каждого москвича.

Рабочая неделя завершится небольшими снегопадами и умеренно прохладной погодой. В пятницу, 23 ноября, в столице будет облачно. Температура в течение суток будет держаться в районе 0…-5°С. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Атмосферный фон 752 мм рт. ст.

Вечер отлично подходит, чтобы открыть сезон коньков. Ледовая площадка с искусственным покрытием уже открылась в «Сокольниках», а в конце недели должен заработать и каток в Парке Горького. Он проработает вплоть до 10 марта. Пространство будет оформлено в индустриальном стиле. Арку главного входа покроют неоновой конвейерной лентой, а у входа поставят фабричную 10-метровую трубу. Дизайнеры оформят прокатные павильоны в стиле фабричных цехов. Площадь катка составляет 18 тыс. кв. метров, поэтому его посещение — в любом случае гарантированное путешествие.