Ещё
Москва затрясется от холода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снегопады и морозы: Москва затрясется от холода 

Газета.Ru 49 минут назад
По-зимнему морозная погода сохранится в Москве до конца следующей недели. Дневная температура в столице упадет до -6°С. Кроме того, синоптики прогнозируют обильные снегопады, периодически с дождем. О том, к чему стоит готовиться москвичам — в прогнозе погоды «Газеты.Ru».
Сухая, облачная погода ждет москвичей в пятницу, 16 ноября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Температура приблизится к климатической норме и днем составит 0…+2°С. Ночью синоптики прогнозируют -5…-3°С. Ветер западный, 1-6 м/с. Атмосферное давление высокое, 768 мм рт. ст.
Центр организации дорожного движения Москвы призывает автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю и быть предельно внимательными на дорогах из-за снега. «Если вдруг кто-то еще не „переобулся“, на работу только на городском транспорте», — отметили в ЦОДД.
17 ноября, в субботу, к Москве приблизятся атмосферные фронты скандинавского циклона. Они принесут в город снег с дождем. Днем будет -1…+1°С, ночью -3…-1°С.
Ветер северо-западный, сильный, днем 7-12 м/с, ночью — 5-10 м/с.
Атмосферный фон немного опустится, но все равно останется существенно выше нормы: 754 мм рт. ст.
Мощная солнечная буря обрушится на Землю
Воскресенье, 18 ноября, прогнозируется пасмурным и сырым. В столице выпадет мокрый снег, а также ожидаются слабые оттепели. Дневная температура воздуха составит 0…+2°С, ночная же опустится до -2…0°С. Днем ветер юго-восточный, 3-8 м/с, ночью переменный, 1-6 м/с. Атмосферное давление немного повысится — до 756 мм рт. ст.
Напоминаем, что в этот день можно бесплатно попасть во многие столичные музеи. Напоминаем, что в этот день можно бесплатно попасть во многие столичные музеи. В акции в том числе принимают участие Московский музей современного искусства, музей Михаила Булгакова и Сергея Есенина. Если вы еще ни разу не посещали их, обязательно сделайте это. Если уже бывали — сходите еще раз, экспозиция в них часто меняется.
С началом новой недели и отходом циклона осадки в Москве прекратятся, и погода улучшится. Однако поступающий с севера холодный воздух поспособствует небольшому понижению температуры. Днем 19 ноября, в понедельник, синоптики прогнозируют -2…0°С, ночью -5…-3°С. Ветер восточный, 1-6 м/с. Атмосферный фон 758 мм рт. ст.
Вечером, с 19:00 до 20:30 в парке «Зарядье» пройдет лекция театрального критика Григория Заславского, который поразмышляет о будущем театральной индустрии, расскажет, почему зрители отдают предпочтение классическому театру, нужны ли современному театру артисты, режиссеры и художники, а также о том, что угрожает этому виду искусства. Мероприятие пройдет в лектории павильона «Заповедное посольство» — вход свободный, по предварительной регистрации.
20 ноября, во вторник, погоду в столице будет определять антициклон. Осадков по-прежнему не ожидается, однако в облаках появятся прояснения.
Дневная температура окончательно уйдет в минус и составит -5…-3°С, ночью будет -7…-4°С.
Ветер переменный, 1-6 м/с. Атмосферное давление немного понизится — до 752 мм рт. ст.
Если вечером у вас образуется свободное окошко, посетите библиотеку-читальню имени Тургенева, где пройдет выставка гравюр скульптора Александра Костина. Экспозиция создана по мотивам стихотворений писателя и приурочена к 200-летию со дня его рождения. Вход свободный.
В среду, 21 ноября, характер погоды в Москве будет определять западный циклон. День пройдет без осадков и с температурой -5…-2°С, ближе к ночи столбики термометров опустятся до -7…-4°С. Ветер юго-западный, 1-6 м/с, атмосферный фон 759 мм рт. ст.
Вечером загляните в Музей Москвы, где проходит выставка «Сны Москвы». По словам ее создателей, музейные экспонаты станут актерами иммерсивного театра. Они окажутся в новых, нереальных обстоятельствах — как во сне, где возможно все. Любители всего загадочного точно останутся довольны.
22 ноября, в четверг, в столицу вернется снег. Он пройдет при дневной и ночной температуре -6…-1°С. Ветер при этом ожидается западный, северо-западный, 3-8 м/с.
Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Конец ноября — самое время составить список подарков друзьям и родственникам на Новый год. Советуем не тянуть и начать закупать презенты. В противном случае вам неизбежно придется стоять в длинных очередях, когда «новогодний» вопрос будет стоять на повестке у каждого москвича.
Рабочая неделя завершится небольшими снегопадами и умеренно прохладной погодой. В пятницу, 23 ноября, в столице будет облачно. Температура в течение суток будет держаться в районе 0…-5°С. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Атмосферный фон 752 мм рт. ст.
Вечер отлично подходит, чтобы открыть сезон коньков. Ледовая площадка с искусственным покрытием уже открылась в «Сокольниках», а в конце недели должен заработать и каток в Парке Горького. Он проработает вплоть до 10 марта. Пространство будет оформлено в индустриальном стиле. Арку главного входа покроют неоновой конвейерной лентой, а у входа поставят фабричную 10-метровую трубу. Дизайнеры оформят прокатные павильоны в стиле фабричных цехов. Площадь катка составляет 18 тыс. кв. метров, поэтому его посещение — в любом случае гарантированное путешествие.
Газета.Ru: последние новости
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Новый год США и Украина не поддержали резолюцию против нацизма Клинцевич не исключил закрытия Азовского моря для украинских судов
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ООН приняла резолюцию по Крыму908
Православный раскол довел Порошенко до истерики54
Что означает компромисс по Курилам198
МВФ признал Крым частью России223
Малахов рассказал о сыне Бузовой, которого она скрывала13
Новости партнеров
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
01:00
Ваенга экстренно госпитализирована
Шоу-бизнес
00:55
Сотрудники МВД случайно «слили» секретные сведения
Происшествия
03:53
Москва затрясется от холода
Погода Статьи
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
00:29
Панин довёл фанатов до истерики
Шоу-бизнес
00:02
Умер Иван Смирнов
Общество
02:48
В храме Василия Блаженного появилась удобная навигация
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение