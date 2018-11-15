Москвичей предупредили об аномалии

Синоптики предупредили москвичей об экстремальном атмосферном давлении

Людмилу Паршину. Синоптики предупредили москвичей о высоком атмосферном давлении в ближайшие два дня, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России

По словам Паршиной, давление в Москве в четверг поднялось до 765 миллиметров ртутного столба и превысило норму на 15 единиц.

При этом в пятницу оно подскочит уже до 770 миллиметров ртутного столба — рекорда понедельника.

В Гидрометцентре предупредили, что высокое давление может сказаться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В понедельник атмосферное давление в столице побило рекорд 25-летней давности, составив 770 миллиметров ртутного столба.