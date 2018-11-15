Ещё
Москвичей предупредили об аномалии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики предупредили москвичей об экстремальном атмосферном давлении 

Мир24 1 час назад
Синоптики предупредили москвичей о высоком атмосферном давлении в ближайшие два дня, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.
По словам Паршиной, давление в Москве в четверг поднялось до 765 миллиметров ртутного столба и превысило норму на 15 единиц.
Москву накроет скандинавский циклон
При этом в пятницу оно подскочит уже до 770 миллиметров ртутного столба — рекорда понедельника.
В Гидрометцентре предупредили, что высокое давление может сказаться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В понедельник атмосферное давление в столице побило рекорд 25-летней давности, составив 770 миллиметров ртутного столба.
Мир24: последние новости
Синоптики обещают москвичам новогодние морозы Стихия разбушевалась: жители Воркуты из-за сугробов с трудом могут выйти из дома В России суперкомпьютер поможет сделать прогнозы погоды в 30 раз точнее
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Навальный против России: ЕСПЧ вынес решение390
«Реактивные грузовики» армии России поразили США50
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу15
Отрубившему жене руки вынесли приговор397
ЕС созывает экстренный саммит100
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
03:45
Москвичей предупредили об аномалии
Погода Новости Москвы
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
05:09
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу
Происшествия
04:53
Путин высказался о выборах на Украине
Политика
02:07
Новая эстакада свяжет две ключевые трассы
Новости Москвы
00:48
ЕС созывает экстренный саммит
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение