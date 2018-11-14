В Гидрометцентре оценили прогноз погоды на Новый год 

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с Пятым каналом оценила прогноз погоды на Новый год.
Как отметила эксперт, детерминированный прогноз составляется на пять суток, и первые данные о новогодней погоде появятся только 26-27 декабря, причём они ещё будут уточняться.
По словам Макаровой, информация, появившаяся в СМИ за полтора месяца до праздников, базируется на прошлогодних наблюдениях и является скорее рассуждением, а не прогнозом.
Ранее pаведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина прокомментировала появившиеся сообщения о температуре -97 °C в якутском Вилюйске.