Москву накроет скандинавский циклон

Мокрый снег ожидается в Москве в выходные, 17 и 18 ноября. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

По прогнозу синоптиков, во второй половине недели в столичном регионе похолодает: ночью столбики термометров покажут до минус 4-9 градусов, днем в городе будет около нуля градусов.

«Мокрый снег появится на улицах Москвы лишь в выходные, когда в центр страны вместе с океаническом теплом пожалует скандинавский циклон», — пояснили в центре погоды.

Ранее синоптики рассказали, что к Новому году в Москве и области установится легкий мороз. Непосредственно в праздничную ночь, по предварительному прогнозу, температура опустится до минус 12 градусов.