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Москву накроет скандинавский циклон
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Москву накроет скандинавский циклон 

Мослента 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Мокрый снег ожидается в Москве в выходные, 17 и 18 ноября. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
По прогнозу синоптиков, во второй половине недели в столичном регионе похолодает: ночью столбики термометров покажут до минус 4-9 градусов, днем в городе будет около нуля градусов.
«Мокрый снег появится на улицах Москвы лишь в выходные, когда в центр страны вместе с океаническом теплом пожалует скандинавский циклон», — пояснили в центре погоды.
Ранее синоптики рассказали, что к Новому году в Москве и области установится легкий мороз. Непосредственно в праздничную ночь, по предварительному прогнозу, температура опустится до минус 12 градусов.
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