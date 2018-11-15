Росгидромет: прогнозы станут точнее в 30 раз

Только точные прогнозы. Росгидромет обзавелся суперкомпьютером

Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обзавелась новым суперкомпьютером, который позволит повысить точность прогнозов в 30 раз. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава Росгидромета Максим Яковенко.

Это второй по мощности метеорологический компьютер в СНГ, который уступает только суперкомпьютеру «Ломоносов-2» в МГУ . Система, установленная в Росгидромете начала тестироваться летом, сейчас началась ее полноценная работа.

Несмотря на огромный ряд преимуществ, суперкомпьютеру подвластно не все, говорит корреспондент проекта Meteoweb.ru Алексей Сафонов

«Чем нам грозит увеличение мощности суперкомпьютера Росгидрометцентра? Во-первых, мы можем увеличить качество прогноза на пятидневный срок (современные исходники дают точность прогноза на три-четыре дня, тут — на неделю). Также увеличится точность краткосрочного прогноза на один-два дня. Такие вещи как перепады атмосферного давления и температура тоже станут более ясными. Надо отдать должное: все еще существуют атмосферные процессы, предсказать которые практически нереально. Например, смерчевые явления бывают пять раз за теплое время года, градобитие с ливнями мы можем увидеть только онлайн, используя не суперкомпьютеры, а прямые наблюдения с помощью метеорологических радаров Доплера. Явления, которые происходят за очень короткий промежуток времени и на изолированной территории, мы пока не сможем прогнозировать, как не увеличивай производительность компьютера».

Стоимость суперкомпьютера составила 45 млн евро, на его обслуживание требуется около 180 млн рублей ежегодно. Из федерального бюджета будет выделена лишь часть, какая именно глава ведомства не уточнил, но сказал, что остальное служба должна зарабатывать.

Сможет ли? У экспертов нет однозначного ответа на этот вопрос. Заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич считает, что без дополнительных инвестиций тут не справиться:

«Я знаю эту ситуацию и точно также не знаю, как они будут из нее выходить. Как я понимаю, новый молодой и энергичный руководитель Росгидромета пытается развить коммерческую деятельность службы. Как ему это удастся, я не знаю. Может быть, он придумает какие-то совершенно нетривиальные решения. Я не понимаю, почему у государства на это нет денег, почему несчастная Гидрометслужба всегда на последнем месте. Совершенно парадоксальная ситуация, всех чиновников и бизнесменов интересует, какая будет погода, ну так помогите. Данную ситуацию я считаю позорной».

Новый суперкомпьютер позволит в среднем на четверть сократить несбывшиеся прогнозы, как по стране, так и на европейской территории России. В Москве система будет подключена к работе со следующего года.