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Резкое похолодание надвигается на Крым
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Спасатели предупредили о резком похолодании и снеге в Крыму 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Холодный фронт атлантического циклона принесет в Крым резкое похолодание с 13 ноября, возможен снег, необходимо соблюдать меры предосторожности на дорогах, на воде и в горах, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
"В связи с прохождением холодного фронта атлантического циклона с 13 ноября в Крыму ожидается похолодание. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Идут дожди и понижение температуры. С завтрашнего дня ночью в горах ожидается минусовая температура, а с 14-15 ноября уже возможен снег", — сказал Шахов, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Министр подчеркнул, что спасатели находятся в полной готовности для быстрого реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с ухудшением погодных условий.
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