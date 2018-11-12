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Давление в Москве побило четвертьвековой рекорд
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Давление в Москве побило четвертьвековой рекорд 

News.ru 10 минут назад
Фото: ТАСС
Атмосферное давление в Москве в ночь на 12 ноября достиг 770 мм рт. ст, преодолев рекорд 1993 года на этот день. Четверть век назад этот показатель составлял 767 мм рт. ст., сообщили в столичном метеобюро.
На рост атмосферного давления влияет господство арктического антициклона. С 13 ноября оно начнет опускаться и упадёт к концу недели на 15−20 пунктов, передаёт «Интерфакс».
Прошедшая ночь в Москве также стала самой морозной с начала осени. Столбик термометра опускался до минус семи градусов.
Днем 12 ноября ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в российской столице будет колебаться от нуля до двух градусов мороза. Ночью будет 5−7 градусов со знаком минус.
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