Москвичи пережили самую холодную ночь осени

В Москве ночь на понедельник стала самой холодной с начала осени

Температура в Москве к утру понедельника понизилась до минус семи градусов, таким образом минувшая ночь стала самой холодной с начала осени. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. "К утру 12 ноября столбик термометра в Москве опустился до минус семи градусов. Остальные ночи на этой неделе будут такими же морозными: температура будет держаться на уровне минус пяти — минус семи градусов", — сказала она. При этом давление, достигшее своего пика в ночь на понедельник, начнёт постепенно понижаться, и к среде достигнет 755 мм рт. столба, добавила собеседница агентства.