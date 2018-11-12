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Москвичи пережили самую холодную ночь осени
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В Москве ночь на понедельник стала самой холодной с начала осени 

ТАСС 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Температура в Москве к утру понедельника понизилась до минус семи градусов, таким образом минувшая ночь стала самой холодной с начала осени. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"К утру 12 ноября столбик термометра в Москве опустился до минус семи градусов. Остальные ночи на этой неделе будут такими же морозными: температура будет держаться на уровне минус пяти — минус семи градусов", — сказала она.
При этом давление, достигшее своего пика в ночь на понедельник, начнёт постепенно понижаться, и к среде достигнет 755 мм рт. столба, добавила собеседница агентства.
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