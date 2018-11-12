Синоптики рассказали о погоде в понедельник

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В Москве в понедельник ожидается до -1°С 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Alexander Zemlianichenko/AP
В Москве в понедельник, 12 ноября, ожидается до -1°С.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице будет колебаться от -3 до -1°С.
Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 3-8 м/c.
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