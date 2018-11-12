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Под Саратовом устранили вторую аварию на теплосетях в городе Балаково
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Под Саратовом устранили вторую аварию на теплосетях в городе Балаково 

РИА Новости + ещё 16 7 часов назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 12 ноя — РИА Новости. Энергетики в понедельник устранили вторую аварию на теплосетях в городе Балаково Саратовской области, оставившую в семиградусный мороз без отопления 25 многоквартирных домов и два социальных объекта, сообщила пресс-служба саратовского филиала ПАО «Т Плюс».
Ранее администрация Балаковского района сообщила, что повреждение произошло в воскресенье на магистральной теплотрассе диаметром 500 миллиметров в районе дома 35 по улице Трнавской в Балаково, но к утру понедельника, когда первую аварию устранили, на том же участке трубопровода произошел второй порыв. Изначально в зону отключения попали 37 многоквартирных домов, в которых проживают около 6,8 тысячи человек, но к утру понедельника без отопления оставались 25 домов, детсад и гимназия.
"Энергетики территориального управления по теплоснабжению и центральной ремонтной службы завершили замену поврежденного участка тепломагистрали на улице Трнавская. В настоящее время ведется заполнение участка теплоносителем и регулировка работы системы. Работы ведутся в усиленном режиме. Энергетики приносят свои извинения жителям Балаково за вынужденные неудобства", — говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Балаковского района, муниципальные детский сад и гимназия пока остаются без центрального отопления. «Детский сад работает в обычном режиме, привезли туда резервные обогреватели, дополнительно проведен пожарный инструктаж с сотрудниками учреждения. Что касается школы, то на сегодняшнее утро (температурные) показатели позволяют проводить уроки, просто дети теплее одеты, классные руководители для этого обзванивали родителей, уроки будут сокращенными. Ни в садике, ни в школе отопления нет», — сказала собеседница агентства.
Ранее в филиале «Т Плюс» отметили, что предварительной причиной двух аварий на теплосетях в Балаково стала коррозия трубопровода.
В настоящее время в Балаково минус семь градусов.
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