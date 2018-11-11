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Когда в Москве наступит настоящая зима
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Синоптики рассказали, когда в Москве наступит настоящая зима 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: ТАСС
Синоптики рассказали, когда в Москве наступят холода. Климатическая зима с минусовой температурой днем и устойчивым снежным покровом придет через неделю, сообщил РИА Новости главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, понедельник станет самым холодным днем на предстоящей неделе: в столичном регионе установится практически ясная погода, а в ночные и предутренние часы ударят морозы до 6-8 градусов, в Подмосковье до минус 10. Днем температура воздуха будет по-прежнему около нуля, что на три градуса ниже положенной климатической нормы.
С 19 ноября начнется формирование устойчивого снежного покрова. Среднесуточная температура окажется ниже нулевой отметки.
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