Синоптики рассказали, когда в Москве наступит настоящая зима

По его словам, понедельник станет самым холодным днем на предстоящей неделе: в столичном регионе установится практически ясная погода, а в ночные и предутренние часы ударят морозы до 6-8 градусов, в Подмосковье до минус 10. Днем температура воздуха будет по-прежнему около нуля, что на три градуса ниже положенной климатической нормы.

С 19 ноября начнется формирование устойчивого снежного покрова. Среднесуточная температура окажется ниже нулевой отметки.