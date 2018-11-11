Синоптики рассказали о погоде в воскресенье

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В Москве в воскресенье ожидается до 0°С
Газета.Ru
2 часа назад
Фото: Alexander Zemlianichenko/AP
Комментарии
В
Москве
в воскресенье, 11 ноября, ожидается до 0°С.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице будет колебаться от -2 до 0°С.
Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/c.
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