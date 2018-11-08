Ещё
Москвичей предупредили о похолодании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичей предупредили о похолодании 

News.ru + ещё 1 30 минут назад
Фото: ТАСС
В предстоящие выходные погоду будет определять антициклон, в котором «циркулирует более сухой и холодный воздух», рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. Холода придут в Москву уже в конце недели.
В ночь на 10 ноября погода будет облачной с прояснениями, температура может подняться до двух градусов тепла. При этом 11 ноября ожидается значительное похолодание: температура воздуха может опустить до минус трёх градусов ночью и до минус двух градусов днём.
12 ноября температура будет понижаться до минус пяти градусов в утренние часы, по области местами — до минус девяти градусов.
«В середине следующей недели не исключены осадки, преимущественно в виде снега», — рассказала синоптик в беседе с RT.
Как писал News.ru, ранее столичные синоптики предупредили горожан о стремительном повышении атмосферного давления.
News.ru: последние новости
Стремительное похолодание началось в Москве В Башкирии ветром сорвало крышу с интерната и военкомата Прошедший октябрь побил исторический рекорд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шик воровской России 90-х4
Украине предлагали отказаться от Крыма ради Донбасса83
Дробыш заинтересовался изнасилованной дознавательницей50
Мужа Елены Малышевой сбил автобус72
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха98
Видео
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
00:23
Названо число жертв калифорнийского расстрела
В мире Происшествия
03:21
Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео
Оружие Армия
00:42
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив
Политика
00:51
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха
Шоу-бизнес
00:23
Памятник герою‐антифашисту сломал ногу вандалу в Хорватии
Происшествия В мире
01:27
Дробыш заинтересовался изнасилованной дознавательницей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение