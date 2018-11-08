Москвичей предупредили о похолодании

В предстоящие выходные погоду будет определять антициклон, в котором «циркулирует более сухой и холодный воздух», рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова . Холода придут в Москву уже в конце недели.

В ночь на 10 ноября погода будет облачной с прояснениями, температура может подняться до двух градусов тепла. При этом 11 ноября ожидается значительное похолодание: температура воздуха может опустить до минус трёх градусов ночью и до минус двух градусов днём.

12 ноября температура будет понижаться до минус пяти градусов в утренние часы, по области местами — до минус девяти градусов.

«В середине следующей недели не исключены осадки, преимущественно в виде снега», — рассказала синоптик в беседе с RT.

Как писал News.ru, ранее столичные синоптики предупредили горожан о стремительном повышении атмосферного давления.