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Москву поглотит густой туман
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МЧС предупредило водителей Москвы о тумане в ночь на 8 ноября 

RT на русском 38 минут назад
Фото: РИА Новости
В МЧС предупредили водителей Москвы об ухудшении видимости на дорогах в связи с туманом в ночь на 8 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромета, вечером 7 ноября с сохранением до 10:00 часов 8 ноября в Москве местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров», — говорится в сообщении МЧС.
Также спасатели порекомендовали водителям снижать скорость и держать увеличенную дистанцию от впереди идущего транспорта, а пешеходам — обозначить себя светоотражающими элементами на одежде при движении по краю проезжей части.
Ранее сообщалось, что в ближайшую неделю в столице синоптики прогнозируют тёплую погоду с температурой до +11 °C и кратковременными дождями.
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