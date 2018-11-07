Ученые прогнозируют теплую зиму в Арктике

Зима 2018-2019 годов в Арктике будет более теплой, чем обычно. Осадков также выпадет больше обычного, а протяженность морского льда, наоборот, будет ниже нормы. Такой вывод содержится в опубликованном в Женеве Всемирной метеорологической организацией (ВМО) итоговом заявлении второй сессии Панарктического форума по климатическим прогнозам (Pan-Arctic Climate Outlook Forum, PARCOF). Она состоялась 30 октября в режиме виртуального форума с участием ученых из стран-членов Арктического совета, представителей коренного населения Севера и судоходных компаний.

В документе, который стал результатом достигнутого на сессии консенсуса, говорится, что минувшим летом на большей части территории Арктики наблюдались "температурные аномалии выше средних". Исключение составляли арктические области Канады и центральные районы Гренландии, в которых было холоднее, чем обычно. В Восточной Сибири температура достигла самых высоких за последние 69 лет значений, однако на севере Канады она была лишь 17-й в списке самых высоких температур.

Предстоящей зимой, отмечают в PARCOF, "температура ожидается выше нормальной". Однако вероятность того, что этот прогноз станет реальностью разнится от региона к региону. Наиболее высока эта вероятность (70%) для центральной и западной части российской Арктики. Для Норвегии и Финляндии вероятность составляет 60%, для Аляски и восточных районов России — 50%, для Гренландии и континентальной части Канады — 40%.

Минувшее лето было самым засушливым за 69 лет в районе Чукотского моря и на северо-западе Сибири, тогда как на европейском Севере и в арктических областях Канады ситуация была близка к обычной или осадков выпадало даже немного больше нормы. Предстоящей зимой в Канаде и России PARCOF прогнозирует осадки более обильные, чем обычно — с вероятностью 40% и выше.

Что касается минимальной протяженности морского льда в Арктике, то по этому показателю лето 2018 года было примечательным (шестое место за время систематических наблюдений, начавшихся в 1979 году), однако рекорд не поставило. В Канаде протяженность морского льда была выше обычной, а в Евразии, в частности, в Баренцевом, Карском и Восточно-Сибирском морях, показатели были близки к средним за 1998-2017 годы. Зимой, по прогнозам, протяженность будет "ниже нормальной" в Беринговом море и заливе Святого Лаврентия и "ниже, но близкой к нормальной" в Баренцевом, Охотском и Лабрадорском морях.