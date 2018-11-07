Синоптики рассказали о погоде в среду

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Умер Геннадий Четвериков
Умер Геннадий Четвериков

В Москве в среду ожидается до +7°С 

Газета.Ru 2 часа назад
В Москве в среду, 7 ноября, ожидается до +7°С.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе составит от +5 до +7°С.
Днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/c.
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