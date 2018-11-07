Синоптики рассказали о погоде в среду

В Москве в среду ожидается до +7°С

Москве в среду, 7 ноября, ожидается до +7°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе составит от +5 до +7°С. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/c.