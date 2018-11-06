Какой погоды ждать россиянам в ноябре?

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре

По словам научного руководителя гидрометцентра России, осень 2018 года более солнечная, чем прошлогодняя.

Ноябрь будет радостным и солнечным. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, текущий месяц начинается с хорошей погоды. В этом году продолжительность солнечного сияния будет в 2-2,5 раза больше, чем в 2017 году.

Он также подчеркнул, что осень 2018 года более солнечная, чем в прошлом году. Число солнечных дней в октябре этого года оказалось в два раза больше, чем год назад.

Ранее стало известно, что в Москве до конца текущей рабочей недели сохранится теплая и солнечная погода. Гидрометцентр прогнозирует дневную температуру в 6-8 градусов выше нуля. Заморозки предвидятся только лишь по ночам, но и они будут не очень большими — всего до 2 градусов ниже нуля. Похолодания стоит ожидать к выходным.