Какая погода ждет россиян в ноябре

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В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: Владимир Вяткин, РИА Новости
По словам научного руководителя гидрометцентра России, осень 2018 года более солнечная, чем прошлогодняя.
Ноябрь будет радостным и солнечным. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По словам синоптика, текущий месяц начинается с хорошей погоды. В этом году продолжительность солнечного сияния будет в 2-2,5 раза больше, чем в 2017 году.
Он также подчеркнул, что осень 2018 года более солнечная, чем в прошлом году. Число солнечных дней в октябре этого года оказалось в два раза больше, чем год назад.
Ранее стало известно, что в Москве до конца текущей рабочей недели сохранится теплая и солнечная погода. Гидрометцентр прогнозирует дневную температуру в 6-8 градусов выше нуля. Заморозки предвидятся только лишь по ночам, но и они будут не очень большими — всего до 2 градусов ниже нуля. Похолодания стоит ожидать к выходным.
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