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Резкий скачок атмосферного давления ожидается в столице
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Резкий скачок атмосферного давления ожидается в Москве в понедельник 

ТАСС + ещё 17 2 часа назад
Фото: ТАСС
Атмосферное давление в Москве к понедельнику поднимется до 770 мм рт. столба. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
"В конце этой недели в Москву придет арктический антициклон, из-за чего давление начнет повышаться. Сейчас оно составляет 755 мм рт. столба, в воскресенье оно поднимется уже до 767 мм, а в понедельник подскочит до 770 мм", — сказала собеседница агентства.
Резкий скачок давления может сказаться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, добавила Паршина. К воскресенью в столичном регионе похолодает — ожидается около нуля градусов, ночью возможны заморозки до минус четырех, отмечают синоптики.
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