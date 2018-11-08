Резкий скачок атмосферного давления ожидается в столице

Резкий скачок атмосферного давления ожидается в Москве в понедельник

Атмосферное давление в Москве к понедельнику поднимется до 770 мм рт. столба. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

"В конце этой недели в Москву придет арктический антициклон, из-за чего давление начнет повышаться. Сейчас оно составляет 755 мм рт. столба, в воскресенье оно поднимется уже до 767 мм, а в понедельник подскочит до 770 мм", — сказала собеседница агентства.

Резкий скачок давления может сказаться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, добавила Паршина. К воскресенью в столичном регионе похолодает — ожидается около нуля градусов, ночью возможны заморозки до минус четырех, отмечают синоптики.