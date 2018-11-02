Сильный снегопад с метелью обрушился на Воркуту 

Дорожные службы заполярного города Воркуты в Республике Коми переведены на усиленный режим работы из-за сильного снегопада с метелью. Город намерены очистить от последствий непогоды за три дня, сообщила пресс-служба воркутинской администрации.
"1 ноября в Воркуту пришла первая в 2018 году метель. Дорожные службы были переведены на усиленный режим работы, для устранения последствий пурги потребуется до трех суток. Дороги и тротуары расчищают 26 единиц техники, из них десять — на кольце [воркутинской кольцевой автодороге, связывающей город с поселками] и в поселках. В первую очередь снег убирается с основных дорог и автобусных карманов", — отмечается в сообщении.
Как пояснил ТАСС советник мэра Воркуты Александр Литвинов, непогода не повлияла на системы жизнеобеспечения города, службы работают в штатном режиме. Занятия для школьников отменялись в четверг с первого по пятый класс. На данный момент метель стихла.
По данным Гидрометцентра Коми, за 1-2 ноября в Воркуте выпала треть месячной нормы осадков — 13 мм снега, метели вернутся в заполярный город уже на следующей неделе.
"Погода в Заполярье неустойчивая, сейчас идет похолодание, в выходные ожидаются морозы до минус 20 градусов. А во вторник — очередной циклон с резким повышением температуры, метелями и снегопадами. Сейчас высота снежного покрова местами достигает в Воркуте 20 сантиметров", — рассказала ТАСС начальник отдела Коми ЦГМС Ольга Козак.