Москву смоет и накроет туманом

В ближайшие выходные ветер в Москве подует с юга: температура будет существенно выше нормы, пройдут дожди. С начала следующей недели осадки прекратятся, антициклон принесет Москве прохладную погоду, атмосферное давление будет расти. Дневная температура опустится до +2°C.

В пятницу, 2 ноября, москвичей ждет небольшое потепление. Об этом «Газете.Ru» рассказали в центре «Фобос». Днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, температура воздуха составит +6…+8°С. Ночью местами пройдет небольшой дождь, а столбики термометров опустятся до +4…+6°С. Ветер южный, юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление в районе 760 мм рт. ст.

В субботу, 3 ноября, атмосферный фронт с запада принесет в столицу дожди — они будут идти в течение всего дня. Днем и ночью синоптики прогнозируют +5…+7°С. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферный фон немного понизится и составит 754 мм рт. ст.

В связи с приближающимся Днем народного единства на улицах Москвы будут работать тематические площадки — жителям столицы напомнят, в какой большой и культурно разнообразной стране они живут. На площади Революции расскажут о технике хохломской, уральской и сибирской росписи и накормят деликатесами со всех уголков России

На Манежной площади организуют уличные спектакли и большую рыбную ярмарку. Тверская площадь встретит горожан башкирскими и якутскими танцами, а перекусить можно татарскими эчпочмаками и волжскими расстегаями.

4 ноября с отходом фронтального раздела дожди в Москве прекратятся. Тем не менее, температурный режим в воскресенье останется существенно выше нормы. Днем ожидается +6…+8°С, ночью +3…+5°С. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление повысится до 756 мм рт. ст.

В воскресный вечер направляйтесь в музей Михаила Булгакова , где в 18:00 начнется лекция литературоведа Мариэтты Чудаковой . Она будет посвящена 125-летию со дня рождения Елены Булгаковой — жены великого писателя, которая стала прототипом Маргариты из его последнего романа. После смерти мужа она посвятила долгие годы борьбе за публикацию его сочинений. Лектор лично знакома с Булгаковой, ее рассказ будет украшен воспоминаниями.

Новая неделя не принесет москвичам серьезных температурных изменений. В понедельник, 5 ноября, ожидаются небольшие кратковременные дожди. Днем будет облачно, +5…+7°С, ночью +3…+5°С. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферный фон продолжит расти и составит 758 мм рт. ст.

Посвятите свободный от работы день просмотру сериалов, которые вы уже давно откладываете на потом. Советуем посмотреть последний хит — «Леденящие душу приключения Сабрины», адаптацию популярного сериала «Сабрина маленькая ведьма», который выходил на телевидении с 1996 по 2004 год. Оккультные ритуалы, кровь и рогатый демон, вылезающий из дерева, увешанного мертвецами — предупреждаем, история явно не для слабонервных.

Во вторник, 6 ноября, погоду в столице будет определять антициклон. Осадков в городе не ожидается, однако Москву накроет туман. Днем синоптики прогнозируют +5…+7°С, ночью +2…+4°С. Ветер юго-западный 1-6 м/с. Атмосферное давление сохранится высоким 757 мм рт. ст.

В свободное время загляните на Тверской бульвар, где будет работать выставка, посвященная писателю Ивану Тургеневу. На ней вы сможете узнать о жизни литератора — его популярности в Европе, знакомстве с канцлером Германской империи Хлодвигом Гогенлоэ, а также французским писателем Гюставом Флобером

7 ноября, в среду, в столице будет преимущественно облачно, без осадков. Температура днем составит +3…+5°С, а ночью она опустится до -1…+1°С. Ветер северо-западный 1-6 м/с, атмосферный фон в районе 754 мм рт. ст.

Пока погода не испортилась окончательно, устройте вместе с друзьями забег в ближайшем парке. Пару километров — и весь вечер вы будете гордиться собой. Если такие тренировки станут систематическими, вашему иммунитету точно не будут страшны сезонные вирусы.

В четверг, 8 ноября, влияние антициклона на характер погоды в Москве сохранится. В городе будет облачно, без осадков. Дневная температура ожидается +2…+7°С, ночная -3…+2°С. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт. ст.

Рабочая неделя завершится влажной, прохладной погодой — осадков в Москве не прогнозируется. Температура днем в пятницу, 9 ноября, составит +2…+7°С, ночью -3…+2°С. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферный фон 753 мм рт. ст.