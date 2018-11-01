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Москвичей предупредили о тумане
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Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о тумане 

ТАСС + ещё 11 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Погода в Москве в четверг может быть опасной из-за тумана — это явление синоптики прогнозируют в столице уже вечером, сообщает Гидрометцентр.
"Степень интенсивности погодных явлений: желтый [уровень] — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, туман и дожди в столичном регионе также ожидаются в пятницу.
"Желтый" уровень опасности подразумевает потенциальную опасность погодных явлений, отмечают синоптики. Существуют также "оранжевый" и "красный" уровни, во время которых имеется вероятность стихийных бедствий и разрушений.
В ближайшие выходные температура в Москве составит 6-8 градусов тепла, возможны небольшие дожди, отмечают синоптики.
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