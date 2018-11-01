Резкое потепление началось в Москве

В Московском регионе 1 ноября ожидается резкое потепление. Днём воздух прогреется до плюс 10 градусов.

По данным Гидрометцентра, в четверг в Москве будет облачно, местами пройдёт небольшой дождь.

Будет дуть слабый южный ветер со скоростью 3 метра в секунду.

Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба.

В ночь на 2 ноября похолодает до двух градусов тепла. В области столбики термометров могут опустится до нулевой отметки. Местами может выпасть туман.

Ранее News.ru писал о том, что зима в столичном регионе не будет ранней. Устойчивый переход температуры к отрицательным значениям планируется в конце декабря. В ноябре в Центральном регионе температура воздуха ожидается с положительными значениями, переход через ноль пока откладывается.