Синоптики пообещали день без осадков

Без осадков и до 2 градусов тепла ожидается в Москве во вторник

Синоптики ожидают во вторник в Москве переменную облачность и до 2 градусов тепла.

"Переменная облачность. Без осадков", — сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Согласно прогнозу, днем в Москве будет от нуля до 2 градусов тепла.

В Подмосковье днем будет от минус 2 до 3 градусов тепла. В Московском регионе ожидается восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба.

Ночью температура в столице опустится до минус 4 — минус 2 градусов. По области столбики термометров покажут минус 7 — минус 2 градуса. Порывы ветра в ночное время будут достигать 12-17 м/с.