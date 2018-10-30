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Синоптики пообещали день без осадков
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Без осадков и до 2 градусов тепла ожидается в Москве во вторник 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Синоптики ожидают во вторник в Москве переменную облачность и до 2 градусов тепла.
"Переменная облачность. Без осадков", — сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Согласно прогнозу, днем в Москве будет от нуля до 2 градусов тепла.
В Подмосковье днем будет от минус 2 до 3 градусов тепла. В Московском регионе ожидается восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба.
Ночью температура в столице опустится до минус 4 — минус 2 градусов. По области столбики термометров покажут минус 7 — минус 2 градуса. Порывы ветра в ночное время будут достигать 12-17 м/с.
ТАСС: последние новости
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