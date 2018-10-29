В Москве выпал снег

Вечером в понедельник в некоторых районах столицы пошел снег. Благодаря минусовой температуре он не тает сразу после падения на землю, а задерживается на некоторое время.

По прогнозам синоптиков в ночные часы столбики термометров опустятся до -1… -3 градусов. Ранее в МЧС предупредили москвичей о гололедице на дорогах.

Во вторник воздух прогреется до +2 градусов. Скорость ветра составит до 12 метров в секунду. Такой же погода останется и в среду.

Автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию. В ЦОДД рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю и проверить работу аккумулятора.

С четверга ожидается потепление. Воздух прогреется до +7 градусов, что выше нормы примерно на два-три градуса.