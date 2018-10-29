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В Москве 29 октября стал самым холодным днем осени
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В Москве 29 октября стал самым холодным днем осени 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Температура воздуха в районе ВДНХ, где расположена базовая московская метеостанция, к 17:00 опустилась до -0,7 градуса. Об этом сообщили в столичном метеобюро.
Синоптики прогнозируют, что в конце октября температура воздуха в Москве продолжит понижаться. В ночь на 30 октября в черте города воздух может замерзнуть до 3-4 градусов ниже нуля, а в Подмосковье местами будет до -7 градусов. Также в Гидрометцентре уточнили, что в некоторых районах области в ближайшие часы может выпасть мокрый снег.
Также синоптики отмечали ранее, что в ночь на вторник на дорогах и тротуарах в Москве местами появится гололедица. Будет восточный ветер, его скорость временами достигнет 11 метров в секунду. Московским автомобилистам посоветовали сменить летнюю резину на зимнюю и проверить работу аккумуляторов.
Несмотря на то что первая половина недели будет морозной, к выходным — первые числа ноября — холод сменит очередная волна потепления. Температурный режим превысит норму примерно на 2-3 градуса.
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