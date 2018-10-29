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В Москву прилетели снегири
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В Москву прилетели снегири
Москва24
1 час назад
Фото:
Москва24
Комментарии
Красногрудые птицы были замечены горожанами в нескольких районах. Сообщают, что их много в Конькове.
Снегирей считают предвестниками зимы. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.
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