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В столицу вернется тепло
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Жителей столицы ждут теплые праздничные выходные 

ТК «Звезда» + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Температура в Москве в праздничные дни по случаю Дня народного единства будет выше климатической нормы.
Уже в ближайший четверг, 1 ноября, в московский регион вернется теплая погода. Конечно, до уровня «бабьего лета» температура не дотянет, но все же будет выше климатической нормы. Таким прогнозом поделились в центре погоды «Фобос» с каналом «360».
По словам синоптиков, в четверг, несмотря на дожди, столбики термометров поднимутся днем до +4… +9 градусов. А уже в пятницу воздух прогреется до +5…+10 градусов.
Далее, начиная со Дня народного единства, 4 ноября, и вплоть до 9 ноября, в городе будет солнечно и без осадков. Дневная температура составит также то +4 до +9 градусов, что на пять градусов выше нормы.
Наступления климатической зимы, которая обычно приходит в Москву с 10 ноября, в этом году ждать не стоит. Так что немного померзнуть жителям столицы осталось только в ближайшие дни, 30 и 31 октября.
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