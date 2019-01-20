Синоптики предупредили москвичей о резком ухудшении погоды

В Москве ожидается усиление ветра до17 метров в секунду, а также — метель и гололедица.

Синоптики предупредили жителей и гостей Москвы о резком ухудшении погоды. В частности в городе ожидаются гололед и сильный ветер уже в воскресенье, 20 января. Причем такая ситуация продержится до конца дня.

В пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Москве призвали автомобилистов быть особенно внимательными на дорогах, а пешеходам — обходить стороной шаткие конструкции.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 7 часов утра 20 января и до конца суток в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с, снег, метель, гололедица», — говорится в сообщении.

В ночь на 19 января в Москве произошла гроза. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео, на кадрах которого запечатлено, как сверкает молния и метет метель.