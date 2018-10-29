В Италии объявили красный уровень погодной опасности

Итальянская служба гражданской обороны объявила красный уровень погодной опасности в пяти областях страны. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечается, уровень погодной опасности был повышен из-за непогоды, которая обрушилась на Апеннинский полуостров, где произошли грозы, град и сильные дожди.

Уточняется, что наиболее опасная ситуация наблюдается в Венето, Фриули-Венеции-Джули, Лигурии, Ломбардии и Трентино-Альто-Адидже. В южной области Калабрия из-за оползня погибли четыре человека.

Ранее сообщалось, что на улицах Рима после аномально сильного града образовались льдины.