«Метеокачели в сторону похолодания»

Ждать ли ранней зимы в Московском регионе

Зимняя погода установится в Москве не раньше второй-третьей декады декабря, прогнозируют синоптики. При этом ожидается, что предстоящая зима не будет суровой. В ноябре, как и в предыдущие осенние месяцы, температура в столичном регионе будет выше нормы. Поэтому устойчивый снежный покров образуется только ближе к началу декабря. Между тем в ближайшие дни жителей столичного региона ожидает похолодание. В начале недели столбики термометров ночью опустятся до отрицательных значений, днём воздух прогреется до +2°C. Тем не менее ближе к ноябрьским праздникам в столице вновь потеплеет.

Юрий Варакин. Ранней зимы в регионах Центрального федерального округа ждать не стоит. Об этом в беседе с RT рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета

«По анализу предыдущих зим, основной снег мы ждём во второй-третьей декаде декабря и в январе месяце», — рассказал Варакин.

По его словам, ожидается, что предстоящая зима не будет суровой, аномально сильных заморозков ждать не стоит.

«Это мягкая, средняя, не суровая зима. Однако с точки зрения снежного покрова, климатическая модель пока не может определить, какое количество снега выпадет. Всё зависит от того, как себя ведёт Атлантика — она определяет 80-85% погоду на первую половину зимы. Сейчас Атлантика несколько выше прогрета», — добавил он.

Температуры воздуха в начале декабря будут теплее обычного, согласилась и главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова

«Долгосрочные прогнозы погоды говорят, что, действительно, температуры в декабре будут чуть выше климатической нормы», — отметила она.

При этом специалисты центра погоды «Фобос» в беседе с RT выразили мнение, что устойчивый снежный покров образуется к 26 ноября.

Снежный покров установится к концу ноября

Ранее сообщалось, что первый снег выпал в Москве 26 октября, а первый в сезоне снежный покров образовался в Москве в ночь на воскресенье, 28 октября.

«Столичный регион оказался на пути тёплого фронтального раздела, который спровоцировал снег, местами сильный, и образовал первый в этом сезоне временный снежный покров», — отметили в центре погоды​​​ «Фобос».

25 октября первый снег также выпал в ряде регионов Центрального Федерального округа (ЦФО): Ивановской, Орловской, Смоленской, Тамбовской и Ярославской областях.

При этом синоптики отмечают, что сейчас поверхность земли и температура воздуха достаточно прогреты, поэтому, несмотря на морось, устойчивый снежный покров не образуется.

«Время, когда температура воздуха становится устойчиво отрицательной, это, как правило, середина ноября. Но только в конце ноября, тоже, как правило, у нас устанавливается устойчивый снежный покров», — объяснила Татьяна Позднякова. Она напомнила, что в разные годы в столице тёплая погода, при которой не было снега, сохранялась в течение декабря и даже в начале января.

Кроме того, по прогнозам метеорологов, в ноябре средняя температура воздуха несколько превысит норму.

«Фактически вся осень — это превышение температурных норм в пределах 2-3 градусов. С определённой долей вероятности можно говорить, что эта тенденция продолжится и в ноябре. По крайней мере, 3-5 число будет существенно выше нормы, и в первой декаде, несмотря на следующие метеокачели в сторону похолодания, средняя температура воздуха будет несколько выше климатической нормы», — рассказал Юрий Варакин.

Напомним, что первая половина осени в Центральной России была очень тёплой. 18 октября в Москве температура воздуха достигла +17,9 °С, обновив абсолютный рекорд почти за 140 лет метеонаблюдений.

«Температура воздуха будет падать»

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в столице ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, возможны осадки. В связи с этим МЧС призывает жителей города быть внимательными.

«По информации Росгидромета, в ближайший час с сохранением вечером 28 октября в Москве ожидается ветер с порывами до 17 м/с», — уточнили в пресс-службе ведомства. Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (ветер) https://t.co/K7wso40Yd8 pic.twitter.com/vVZtGyQp8R— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 28 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что накануне вечером в Москве выпала почти пятая часть месячной нормы осадков — около 14 миллиметров, уточнили в центре погоды «Фобос».

«За прошедшую ночь в столичном регионе выпало от 6 до 14 миллиметром осадков, что составляет 10-20% нормы октября», — сообщили РИА Новости в «Фобосе».

Вместе с тем в ближайшую неделю погода в столичном регионе сохранится прохладная, средняя температура воздуха днём понизится на 1-2 градуса ниже нормы. Похолодание будет связано с прохождением циклона вдоль территории ЦФО, объяснил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков

«В понедельник и практически до следующей пятницы мы в тылу этого циклона, в холодной воздушной массе, поэтому температура будет падать. Самое холодное у нас будет вторник-среда, понедельник ещё облачно с прояснениями, небольшие осадки. Ночью 0°C…-2°C, днём 0.. +2°C», — рассказал эксперт.

Кроме того, метеоролог отметив, что самая холодная ночь придётся на среду, в московском регионе может похолодать до минус 7 градусов.

«Самая холодная ночь будет в среду — от -2 до -7°C, днём столбики термометров поднимутся 0.. +5°C. Ночью местами ожидается небольшой снег, днём небольшие осадки», — добавил специалист.

Однако синоптик не исключил потепления ближе к ноябрьским праздникам. «Во второй половине недели вновь потеплеет. В четверг ночная температура составит 0.. -5°C, +2.. +7°C —днём, и в пятницу так же: от +2 до -3°C ночью, +4.. +9°C днём, без осадков. К выходным, по предварительному прогнозу, погода установится от +4 °C до +9°C днём, а ночью — от +2°C до -3°C», — рассказал Цыганков.