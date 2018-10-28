МЧС предупредило об усилении ветра в Москве 

В МЧС Москвы предупредили об усилении ветра до 17 м/с 28 октября, в воскресенье. Об этом сообщили пресс-службе ведомства.
Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (ветер) https://t.co/K7wso40Yd8 pic.twitter.com/vVZtGyQp8R— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 28 октября 2018 г.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением в течение дня и вечером 28 октября в Москве ожидается ветер с порывами до 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Москве и области продлён «жёлтый» уровень погодной опасности на 29 октября.