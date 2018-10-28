МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением в течение дня и вечером 28 октября в Москве ожидается ветер с порывами до 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве и области продлён «жёлтый» уровень погодной опасности на 29 октября.