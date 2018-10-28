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МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
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МЧС предупредило об усилении ветра в Москве 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В МЧС Москвы предупредили об усилении ветра до 17 м/с 28 октября, в воскресенье. Об этом сообщили пресс-службе ведомства.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением в течение дня и вечером 28 октября в Москве ожидается ветер с порывами до 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Москве и области продлён «жёлтый» уровень погодной опасности на 29 октября.
RT на русском: последние новости
В Москве и области продлён «жёлтый» уровень погодной опасности на 29 октября Гидрометцентр сообщил о морозах до -6 °C на следующей неделе в Московском регионе Синоптики прогнозируют аномально низкое давление в Москве 24 октября
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