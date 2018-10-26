Ещё
Москвичей предупредили об опасном ветре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичей предупредили об опасном ветре 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве на 27 октября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
«Желтый» уровень означает, что погода потенциально опасна. Предупреждение о ветре содержится в прогнозах на ближайшие 12-24 часа и на 24-36 часов.
По данным агентства «Москва», днем 27 октября в Москве и Московской области будет облачно, ожидается дождь. Порывы ветра местами могут достигать 12-17 метров в секунду. В Москве температура воздуха днем составит плюс пять-семь градусов, по области — три-восемь градусов тепла.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что ночью в начале следующей недели может похолодать до минус шести градусов. Дневные температуры в начале недели установятся на уровне в минус два — плюс три градуса.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина позвали в Вашингтон234
В Приморье рухнул автомобильный мост86
Морская авиация поднята по тревоге в Крыму93
Жена назвала причину смерти Караченцова135
Путин отреагировал на смерть Караченцова88
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
02:55
Караченцов не смог исполнить свое последнее желание
Шоу-бизнес
03:24
Путина позвали в Вашингтон
Политика
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
01:17
Падение двух турчанок под землю попало на видео
В мире Происшествия
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
05:36
Опубликовано последнее видео с Караченцовым
Шоу-бизнес
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:48
Школьницы прикурили от Вечного огня и попались
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение