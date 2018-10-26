Москвичей предупредили об опасном ветре

Москве на 27 октября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» уровень означает, что погода потенциально опасна. Предупреждение о ветре содержится в прогнозах на ближайшие 12-24 часа и на 24-36 часов.

По данным агентства «Москва» , днем 27 октября в Москве и Московской области будет облачно, ожидается дождь. Порывы ветра местами могут достигать 12-17 метров в секунду. В Москве температура воздуха днем составит плюс пять-семь градусов, по области — три-восемь градусов тепла.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что ночью в начале следующей недели может похолодать до минус шести градусов. Дневные температуры в начале недели установятся на уровне в минус два — плюс три градуса.