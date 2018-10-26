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Москву захватят затяжные дожди
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Москву захватят затяжные дожди 

Мослента 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На предстоящих выходных в столице ожидается сильный и затяжной дождь. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос», передает агентство «Москва».
«На выходных погода ожидается с осадками. Ее будет определять очередной циклон, сформированный над Атлантикой — все его фронтальные разделы пройдут через Москву. В субботу и воскресенье ожидается облачная погода и дождь, который будет продолжаться примерно сутки и, можно сказать, беспрерывно, причем временами сильный. Начнется он где-то во второй половине дня в субботу и завершится к исходу воскресенья», — сообщили синоптики.
По прогнозам специалистов, воздух в столице прогреется от двух до пяти градусов и днем, и ночью. Направление ветра будет меняться от южного до северо-западного, его скорость составит до десяти метров в секунду.
В пятницу, 26 октября, в нескольких районах Москвы выпал первый снег. Дневные заморозки ожидаются в столичном регионе с начала следующей недели.
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