В Крыму выпал первый снег

В Крым пришел первый снег

Крыму выпал первый снег — этой ночью припорошило горные вершины Ай-Петри. Об этом сообщается на сайте Крымского гидрометцентра.

"В ночь на 26 октября температура воздуха составила от +2 до +8, в горах температура опустилась до —2 градусов. На Ай-Петри образовался снежный покров высотой 2 см", — сообщили в гидрометцентре.

очевидцев в группе ВК "Клуб вежливых водителей "Автопартнер"

Среднесуточная температура воздуха 25 октября в Симферополе составила 7,7 градусов, что на 1,7 градус ниже средней многолетней. В пятницу, 26 октября, на полуострове прогнозируются умеренные дожди, а уже в последующие дни и до конца месяца характер погоды улучшится: дожди прекратятся, дневные температуры воздуха повысятся до 20-25 градусов, ночные — до 8-13 градусов тепла.

В соцсетях крымчане уже публикуют фото и видео первого снега в крымский горах.