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В Крыму выпал первый снег
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В Крым пришел первый снег 

РИА Новости Крым + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Крыму выпал первый снег — этой ночью припорошило горные вершины Ай-Петри. Об этом сообщается на сайте Крымского гидрометцентра.
"В ночь на 26 октября температура воздуха составила от +2 до +8, в горах температура опустилась до —2 градусов. На Ай-Петри образовался снежный покров высотой 2 см", — сообщили в гидрометцентре.
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Среднесуточная температура воздуха 25 октября в Симферополе составила 7,7 градусов, что на 1,7 градус ниже средней многолетней. В пятницу, 26 октября, на полуострове прогнозируются умеренные дожди, а уже в последующие дни и до конца месяца характер погоды улучшится: дожди прекратятся, дневные температуры воздуха повысятся до 20-25 градусов, ночные — до 8-13 градусов тепла.
В соцсетях крымчане уже публикуют фото и видео первого снега в крымский горах.
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