Первые заморозки придут в ночь на пятницу

Первые заморозки придут в Москву в ночь на пятницу

Первые заморозки ожидаются в столице в ночь с 25 на 26 октября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу температура воздуха опустится до минус 1 градуса. А днем 26 октября воздух прогреется всего до 3−5 градусов выше нуля. Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, рассказали метеорологи.

В субботу, 27 октября, столбики термометров покажут до плюс 7 градусов. Небольшое потепление будет сопровождаться очередной порцией осадков. При этом ветер может усилиться до 12–17 метров в секунду.

Если ночные заморозки ждут москвичей уже в ночь на пятницу, то дневные придут в столичный регион на следующей неделе. По данным метеослужб, в конце октября может похолодать до минус 6 градусов.

Как подсчитали специалисты, на этой неделе в городе выпало примерно 13 миллиметров осадков, или 22% от октябрьской нормы. Из-за понижения температуры дождь может смениться мокрым снегом уже в ночь на 26 октября, предупредили синоптики. В связи с этим сотрудники ЦОДД посоветовали столичным автомобилистам пересесть на общественный транспорт, так как на дорогах будет скользко.

Погода все настойчивей напоминает москвичам о приближении зимы. Так, в ночь на 30 октября в столице образуется первый снежный покров. Снег в Центральную Россию принесет очередной циклон, который подойдет с запада.