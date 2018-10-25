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Первые заморозки придут в ночь на пятницу
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Первые заморозки придут в Москву в ночь на пятницу 

Москва24 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первые заморозки ожидаются в столице в ночь с 25 на 26 октября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу температура воздуха опустится до минус 1 градуса. А днем 26 октября воздух прогреется всего до 3−5 градусов выше нуля. Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, рассказали метеорологи.
В субботу, 27 октября, столбики термометров покажут до плюс 7 градусов. Небольшое потепление будет сопровождаться очередной порцией осадков. При этом ветер может усилиться до 12–17 метров в секунду.
Если ночные заморозки ждут москвичей уже в ночь на пятницу, то дневные придут в столичный регион на следующей неделе. По данным метеослужб, в конце октября может похолодать до минус 6 градусов.
Как подсчитали специалисты, на этой неделе в городе выпало примерно 13 миллиметров осадков, или 22% от октябрьской нормы. Из-за понижения температуры дождь может смениться мокрым снегом уже в ночь на 26 октября, предупредили синоптики. В связи с этим сотрудники ЦОДД посоветовали столичным автомобилистам пересесть на общественный транспорт, так как на дорогах будет скользко.
Погода все настойчивей напоминает москвичам о приближении зимы. Так, в ночь на 30 октября в столице образуется первый снежный покров. Снег в Центральную Россию принесет очередной циклон, который подойдет с запада.
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