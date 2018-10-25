Москвичей предупредили о мокром снеге

Синоптики прогнозируют мокрый снег в четверг вечером в Москве

В четверг вечером в столичном регионе ожидается мокрый снег. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"Уже сегодня в вечерние часы на севере Подмосковья ожидаются небольшие осадки в смешанной фазе, а значит, на дорогах и тротуарах станет скользко", — говорится в сообщении.

Ближе к ночи, по данным синоптиков, мокрый снег будет возможен и в столице. Жителей города призвали быть внимательными и осторожными.

По состоянию на 6:00 мокрый снег уже наблюдался в северо-восточных районах Тверской области всего в 140 километрах от Московской области.