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Москвичей предупредили о мокром снеге
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Синоптики прогнозируют мокрый снег в четверг вечером в Москве 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: АГН "Москва"
В четверг вечером в столичном регионе ожидается мокрый снег. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
"Уже сегодня в вечерние часы на севере Подмосковья ожидаются небольшие осадки в смешанной фазе, а значит, на дорогах и тротуарах станет скользко", — говорится в сообщении.
Ближе к ночи, по данным синоптиков, мокрый снег будет возможен и в столице. Жителей города призвали быть внимательными и осторожными.
По состоянию на 6:00 мокрый снег уже наблюдался в северо-восточных районах Тверской области всего в 140 километрах от Московской области.
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