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Ученые рассказали о смертельной опасности зимы‍
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Ученые рассказали о смертельной опасности зимы‍ 

РИА Новости + ещё 3 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Температуры ниже нуля градусов Цельсия могут повысить риск сердечного приступа, свидетельствует исследование шведских ученых, опубликованное в журнале JAMA Cardiolgy.
Они взяли из национального реестра данные 274 тысяч граждан Швеции, у которых за 1998-2013 годы диагностировали инфаркт миокарда. Возраст наблюдаемых составлял от 50 до 89 лет.
В результате выяснилось, что при температурах ниже нуля сердечный приступ возникал на десять процентов чаще. Это особенно четко прослеживалось у больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST — наиболее опасной разновидностью этой болезни. Ученые скорректировали полученные данные с учетом степени загрязненности воздуха, чтобы найти связь между частотой возникновения сердечных заболеваний и плохой экологией, однако, по их словам, решающим фактором оказался именно холод.
Закономерность объясняется сужением сосудов при низкой температуре, из-за чего в сердце поступает меньше кислорода. Кроме того, зимой люди чаще простужаются и болеют гриппом, а это, в свою очередь, также может повысить риск сердечного приступа, пишут исследователи.
Помимо этого, ученые выяснили, что при повышении температуры воздуха до трех-четырех градусов Цельсия выше нуля частота возникновения сердечных заболеваний падала.
Инфаркт миокарда проявляется в развитии ишемического некроза участка мышечного среднего слоя сердца из-за недостаточного кровоснабжения и нередко заканчивается летальным исходом.
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