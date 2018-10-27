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Москвичей ждет дождь и сильный ветер
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Дождь с сильным ветром ожидаются в Москве 

News.ru + ещё 16 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Дождливая и ветреная погода ожидается в московском регионе 27 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Днём термометры покажут в Москве 5-7 градусов тепла, в ночные часы ожидается понижение до 1-3 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 м/c, местами порывы могут достигать 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст., говорится на сайте ведомства.
В Московской области температура в дневные часы будет находиться в пределах 3-8 градусов тепла, ночью — от нуля до пяти градусов тепла. Сильный ветер в регионе сохранится и ночью. Также ожидаются дожди.
Как сообщал News.ru, накануне в Москве объявлен «жёлтый» уровень опасности. По словам синоптиков, погода будет потенциально опасна из-за шквалистого и холодного ветра.
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