Москвичей ждет дождь и сильный ветер

Дождь с сильным ветром ожидаются в Москве

Дождливая и ветреная погода ожидается в московском регионе 27 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днём термометры покажут в Москве 5-7 градусов тепла, в ночные часы ожидается понижение до 1-3 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 м/c, местами порывы могут достигать 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст., говорится на сайте ведомства.

В Московской области температура в дневные часы будет находиться в пределах 3-8 градусов тепла, ночью — от нуля до пяти градусов тепла. Сильный ветер в регионе сохранится и ночью. Также ожидаются дожди.

Как сообщал News.ru, накануне в Москве объявлен «жёлтый» уровень опасности. По словам синоптиков, погода будет потенциально опасна из-за шквалистого и холодного ветра.