Москвичам предрекли сырость до Нового года

Москвичам предрекли сырость и дожди до Нового года

Ближайшие два месяца в столичном регионе ожидается сырая и пасмурная погода. Об этом сообщил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, передает ФАН.

Синоптик добавил, что ноябрь и декабрь — традиционно самые пасмурные месяцы года. По его словам, в прошлом году солнце за указанные два месяца показывалось всего лишь на несколько часов. В текущем году ноябрь и декабрь, вероятнее всего, не станут исключением.

«Придется запастись терпением до января. Самый короткий день в году — 22 декабря, когда продолжительность светового дня составляет около 6,5 часа. А сейчас ежедневно день уменьшается примерно на пять минут», — сказал он.

В декабре прошлого года солнце появилось на небе всего на шесть минут. Этот месяц стал самым темным месяцем за всю историю погодных наблюдений. До этого самым темным месяцем в истории Москвы считался декабрь 2000 года. Тогда в столице набралось всего три солнечных часа.