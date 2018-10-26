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Москвичам предрекли сырость до Нового года
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Москвичам предрекли сырость и дожди до Нового года 

Мослента + ещё 5 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Ближайшие два месяца в столичном регионе ожидается сырая и пасмурная погода. Об этом сообщил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, передает ФАН.
Синоптик добавил, что ноябрь и декабрь — традиционно самые пасмурные месяцы года. По его словам, в прошлом году солнце за указанные два месяца показывалось всего лишь на несколько часов. В текущем году ноябрь и декабрь, вероятнее всего, не станут исключением.
«Придется запастись терпением до января. Самый короткий день в году — 22 декабря, когда продолжительность светового дня составляет около 6,5 часа. А сейчас ежедневно день уменьшается примерно на пять минут», — сказал он.
В декабре прошлого года солнце появилось на небе всего на шесть минут. Этот месяц стал самым темным месяцем за всю историю погодных наблюдений. До этого самым темным месяцем в истории Москвы считался декабрь 2000 года. Тогда в столице набралось всего три солнечных часа.
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