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Давление в Москве достигнет дна
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Давление в Москве достигнет дна 

Мослента + ещё 4 45 минут назад
В среду, 24 октября, атмосферное давление в столичном регионе опустится до аномально низкой отметки. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные центра погоды «Фобос».
«Сегодня столичный регион окажется практически в самом «сердце» североатлантического циклона, наполненного полчищами дождевых туч. При этом показания барометров буквально рухнут, достигнув барического «дна», из-за чего метеозависимые люди будут чувствовать себя дискомфортно», — уточнили метеорологи.
По данным специалистов, давление в Москве опустится до 725 миллиметров ртутного столба. В городе будет облачно, временами возможен дождь. Максимальная температура составит 5-7 градусов.
По данным Росгидрометцентра, в среду и четверг в столице может выпасть пятая часть месячной нормы осадков, мокрого снега в эти дни не ожидается.
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