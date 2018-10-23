Москвичей ждет резкий перепад давления

Резкое падение атмосферного давления ожидается в столице в среду, 24 октября. По прогнозам синоптиков, оно опустится до 724 миллиметров ртутного столба. Такой низкий атмосферный фон может стать причиной ухудшения самочувствия у многих горожан.

"Думаю, что не только метеозависимые, но и вполне здоровые люди ближайшие двое суток будут чувствовать себя ужасно", — сказал главный специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

При этом по словам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой , наиболее резкие колебания будут происходить к концу недели.

В такие дни специалисты советуют особенно внимательно следить за своим здоровьем. Причем это относится не только к метеочувствительным людям, но и к тем. кто может похвастаться отменным здоровьем.

По словам специалистов, при скачках атмосферного давления следует ограничить нагрузки и четко соблюдать режим труда и отдыха. Также врачи рекомендуют придерживаться здорового образа жизни. Доказано, что активный образ жизни улучшает тонус сосудов и повышает их способность адаптироваться к внешним воздействиям.

Не стоит забывать и о питании. Стоит употреблять в пищу меньше соли, сахара и жирных продуктов. А вот употребление овощей и фруктов лучше увеличить.

Стабилизировать давление можно и народными средствами. Эксперты рекомендует пить чай с мелиссой и с мятой. Также вместо обычного чая полезно пить отвары из липы, душицы, зверобоя, иван-чая. Это поможет снять спазмы и излишнее напряжение.

Что касается погоды, то в ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание и дожди. В Москве в среду и четверг выпадет около 12 миллиметров осадков, что соответствует 20 процентам октябрьской нормы. По данным метеорологов, в среду, 24 октября, выпадет 7 миллиметров осадков, а в четверг, 25 октября, еще 5 миллиметров.