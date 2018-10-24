Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды

Столичным автомобилистам рекомендовали пересесть на метро и наземный транспорт вечером 24 октября из-за непогоды, сообщает пресс-служба ЦОДД.

Отмечается, что в столице идет дождь, в связи с чем образовались 6–7-балльные заторы. Из-за плохой видимости автомобили едут медленно.

Ранее сообщалось, что в Москве в среду и четверг выпадет около 12 миллиметров осадков, что соответствует 20 процентам октябрьской нормы.

По данным метеорологов, в среду, 24 октября, выпадет семь миллиметров осадков, а в четверг, 25 октября, еще пять миллиметров. Также в Москве ожидается резкое падение атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни давление опустится до 724 миллиметров ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал московским автовладельцам заменить летнюю резину на зимнюю в начале ноября. По его словам, пока рано "переобувать" автомобиль, поскольку температура воздуха еще высокая, а в начале ноября похолодает до 3–5 градусов.

В столице, по данным синоптиков, до конца этой недели температура будет держаться на уровне от 5 до 8 градусов тепла.